20 Oca 2022 - 00:02- Yaşam G: 20 Oca 2022 - 00:03

Karne hediyeleri Ülkü Ocaklarından

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yarıyıl tatilinde takdir ve teşekkür alan öğrencilere müjde verdi. Yıldırım, öğrencilere karne hediyesi olarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak2023’ü hediye edeceklerini duyurdu.
Karne hediyeleri Ülkü Ocaklarından mask
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yarıyıl tatilinde takdir ve teşekkür alan öğrencilere müjde verdi. Yıldırım, öğrencilere karne hediyesi olarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak2023’ü hediye edeceklerini duyurdu.

“LİDERİMİZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİ ÖNDERLİĞİNDE” 

 Yarıyıl tatiline az bir süre kala takdir ve teşekkür alan öğrencilere karne hediyesi olarak Ülkü Ocakları olarak 50 bin adet Odak2023 dağıtacaklarını belirten Genel Başkan Yıldırım: ‘’Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi adına Türk gençliğine karne hediyesi olarak Odak2023 dağıtacağız. Gençlerimiz karne hediyelerini kendilerine en yakın Ülkü Ocaklarına giderek temin edebilirler’’ dedi.

ODAK2023 NEDİR?

Odak2023 ile ilgili bilgi veren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım: ‘’Odak2023, okuma hızını artıran odaklanma seviyelerini yükselten ve Türk gençliğine sınavlarında başarı sağlayan yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş bir eğitim programıdır’’ ifadelerini kullandı. Odak 2023 kullanan öğrencilerin derslerinde, lise ve üniversiteye giriş sınavlarında üstün başarı sağladıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, gençlerden bu sene de büyük başarılar beklediklerini belirtti.

# Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak2023, Odak2023

20 Oca 2022 - 00:02 - Yaşam

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Karne hediyeleri Ülkü Ocaklarından mask
Karne hediyeleri Ülkü Ocaklarından
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