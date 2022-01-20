Çankaya Belediyesinden 22 bin 469 sokak hayvanına tedavi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılında 22 bin 469 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı. Merkez, bin 624 sokak hayvanını kısırlaştırırken 3 bin 170 hayvana kuduz aşısı yaptı.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, 2021 yılında 22 bin 469 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı. Merkez, bin 624 sokak hayvanını kısırlaştırırken 3 bin 170 hayvana da kuduz aşısı yaptı.

SATIN ALMA SAHİPLEN

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılında 310 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Hayvan sahiplenilmesi konusunda “Satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” dedi. Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. Yetkililer sahiplenme sayısının daha önceki yıllara göre düşüşte olduğuna da dikkat çekti.

BARINAĞA TERK EDİLDİLER

Başta ekonomik gerekçeler olmak üzere Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 2021 yılında 458 sahipli hayvan terk edildi. Barınağa bırakılan hayvanlar da yeni sahiplerini bekliyor.