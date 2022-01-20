20 Oca 2022 - 12:54- Belediyeler G: 20 Oca 2022 - 12:55

Keçiören belediyesi ilk sağlık ocağını tamamladı

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki 3 mahalleye yeni sağlık ocağı kazandırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında Şefkat Mahallesi’ne inşa edilen yapının tamamlandığını söyledi.
Keçiören belediyesi ilk sağlık ocağını tamamladı mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki 3 mahalleye yeni sağlık ocağı kazandırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında Şefkat Mahallesi’ne inşa edilen yapının tamamlandığını söyledi. Altınok, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay ulaşması için sağlık ocakları çok önemli. Şefkat Mahallemizde sağlık ocağı binamızı tamamladık. Ayvalı ve Atapark mahallelerimize de kısa süre içinde yeni sağlık ocaklarını kazandıracağız ve binalarımızı Sağlık Bakanlığımıza devredeceğiz.” dedi.

Keçiören Belediyesi ilçedeki hastane ve sağlık kurumlarına verdiği hizmetlere bir yenisini ekleyerek Şefkat Mahallesi’ndeki sağlık ocağı binasının yapımını tamamladı. Keçiören Belediyesi aynı zamanda Ayvalı ve Atapark mahallelerine de yeni sağlık ocağı binası inşa edecek.

Keçiören Belediyesinin sağlık yatırımlarına ilişkin 1994 yılını işaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu bilgileri paylaştı:

“Keçiören, Ankara’da en çok sağlık ocağı olan ilçe. Göreve başladığımız 1994 senesinde belediyeler kendi işlerini dahi zor yapardı. Büyükşehir belediyeleri de yoktu. O zaman da Türkiye’de sağlığa en çok yatırım yapan belediyeydik. 48 sağlık ocağı ve 180 yataklı hastane yaparak devletimize teslim etmiştik. Geçtiğimiz aylarda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliği ile Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniğini baştan sona yenileyerek yeniden hizmete açtık. Sağlık hizmetlerimiz tam gaz devam ediyor.”​

20 Oca 2022 - 12:54 - Belediyeler

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