Kiralamada 'kara liste' hukuka aykırı bulundu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe yaygın kullanılan kara liste uygulamalarıyla ilgili ilke kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yer alan KVKK'nın kararında, söz konusu yazılımların, bir araç kiralama firmasının kendi girdiği verileri, diğer firmaların da açabildiği sistemler olarak tasarlandığını aktarıldı.

Kararda, kara liste uygulamalarında araç kiralama firmalarının gerçek kişi müşterilerden kişisel verilerini ilk elden toplayan veri sorumluları olduğu, ayrıca yapılan uygulama nedeniyle yazılım şirketlerinin de ortak veri sorumluluğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Söz konusu uygulamaların hukuka aykırı olduğunu tespit eden KVKK, uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olması ve bu kapsamda gereken her türlü teknik ve idari tedbirlerin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları tarafından alınması gerektiğine karar verdi.

Kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaksızın veri işleyen ve kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında, kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği ifadeleri yer aldığı kararda ayrıca kişisel verilerin araç kiralama firmalarınca işlenmesinin mümkün olduğu fakat veri işleme faaliyetinin hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla gerçekleşebileceği bildirildi.

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