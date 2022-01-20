Turizmciler 2022'den umutlu

HORECA sektörünün nabzı, 32. ANFAŞ Hotel Equipment ve 28. ANFAŞ Food Product fuarlarında tutuldu. Antalya’da eş zamanlı düzenlenen fuarlar kapsamında gerçekleştirilen ‘Sektörün Başlıca Sorunları’ başlıklı panel büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi ihtisas fuarları 32. ANFAŞ Hotel Equıpment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. ANFAŞ Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, eş zamanlı olarak 18-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya’da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. 600’den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markanın katıldığı HORECA fuarları, sektörün geleceğini gündeme taşıyan önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

HOTED (Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği) tarafından ‘Sektörün Başlıca Sorunları’ başlığı ile düzenlenen panelde turizmin geleceği masaya yatırıldı. HOTED Onursal Başkanı ve Baş Danışmanı Hakan Halit Yeni’nin moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Servet Şakiroğlu, Konaklı Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı) Başkanı Ülkay Atmaca ve Alba Hotels Genel Müdürü Selim Soylu’nun konuşmacı olarak yer aldı. Panelde ilk olarak pandemi sonrası 2022 yılına dair turizm beklentileri ve hedefleri tartışıldı.

'TURİZMDE 2021 YILI RAKAMLARININ ÜZERİNDE BİR SEZON BEKLİYORUZ'

Panelde ilk sözü alan Alba Hotels Genel Müdürü Selim Soylu, COVID-19 pandemisinin sıra dışı bir kriz olduğuna dikkat çekerek, 2022 yılına dair hedef ve rakam vermenin güç olduğuna vurgu yaptı. “2022’ye dair beklenti tahmini vermek için nereden bakacağımız önemli?” diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer hedefimizi rekorlarla geçen 2019 yılına göre koyacak

olursak hata yaparız. Aynı şekilde yine pandemi koşulları ile geçen 2021 sezonuna bakacak olursak da aynı hataya düşeriz. Bilim insanlarının yaptığı öngörülere göre; virüsün etkisinin azalacağı gerçeği önümüzde duruyor. Bu bilgi ışığında koşullarda ekstra bir değişme olmaz ise bu yıl; turizmde 2019 sezonunu altında ama 2021 yılının da üzerinde bir sezon bekliyorum” dedi.

'2022’YE ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Sadece ülkemizin değil dünyanın da deneyimlemediği bir pandemi sürecinde turizmi yaşadıklarını belirten POYD Genel Başkanı Ülkay Atmaca; Bu süreçte büyük kayıplar yaşansa da böyle bir dönemde turizm faaliyetlerini sürdürerek; turist ağırlamaya devam etmenin ve ayakta kalmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti. “Güvenli Turizm Sertifikası” kavramı sayesinde Türkiye’nin 2020’yi 9 milyonun üstünde bir rakamla kapadığını hatırlatan Atmaca; “

Bu sertifika sayesinde, kısa sürede tüm önlemleri alarak, tanıtım çalışmalarımızı ana turizm pazarlarımızda yaptık ve hemen akabinde de uçuşlar başladı. Bu da 2020’yi beklenenden daha az hasarla atlatmamızı sağladı. Benim 2022 yılı için ümidim fazla, özellikle 2020 ve 2021’deki tatil beklentilerini pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyen kitlenin ülkemize yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bugün Antalya’da 4 otel açıldı, 150’den fazla açık otelimiz var. Kısaca, 2022’ye bence çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok büyük ve spesifik bir kriz olmazsa 2019’daki tarihi başarıya yakın bir sezonun 2022’de bizi beklediğini öngörüyorum” dedi.

'DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ, TURİST SAYISINA KATKI VERECEKTİR'

2019 yılındaki rakamlara yakın bir sezonunun 2022’de gerçekleşeceğini öngörenlerden biri de Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı ve aynı zamanda ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Servet Şakiroğlu oldu. Panelde konuşan Şakiroğlu özellikle döviz kaynaklı TL’nin değer kaybının ülkemize olan rağbeti arttıracağını belirtti. Şakiroğlu ayrıca; “ TL’deki kaybımız özellikle AB pazarından bize turist olarak yansıyacaktır. Maalesef kahve fiyatlarına gelen konaklama fiyatlarının olduğu bir döneme girdik. Bu nedenle 2022’de sayısal olarak 2019’a yakın bir rakamı ben de öngörüyorum” dedi.