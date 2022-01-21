21 Oca 2022 - 10:35- Dizi Fragmanları G: 21 Oca 2022 - 10:36

Maske Kimsin Sen 6. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

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22 Ocak Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak “Maske: Kimsin Sen?” yarışmasının 6. bölüm basın özeti ve haberleri detaylarda bulabilirsiniz...
Maske Kimsin Sen 6. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri mask
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22 Ocak Cumartesi akşamı FOX ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel’in üstlendiği “Maske: Kimsin Sen?’’ yarışma programında; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak maskelerin arkasındakileri tahmin etmeye devam edecekler.

Muhteşem kostümlerin ardında kimliklerini gizleyen ünlüler 6. bölümde; geyik, ördek, kuzgun, ayna ve tavus kuşu olarak performanslarını sergileyecekler.

Elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olmaya devam ediyor…

MASKE: KİMSİN SEN?” BÖLÜMÜYLE 22 OCAK CUMARTESİ SAAT 20.00’DE FOX’TA!
# Maske Kimsin Sen 6. Bölüm

21 Oca 2022 - 10:35 - Dizi Fragmanları

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