Maske Kimsin Sen 6. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

22 Ocak Cumartesi akşamı FOX ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel’in üstlendiği “Maske: Kimsin Sen?’’ yarışma programında; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak maskelerin arkasındakileri tahmin etmeye devam edecekler.
Muhteşem kostümlerin ardında kimliklerini gizleyen ünlüler 6. bölümde; geyik, ördek, kuzgun, ayna ve tavus kuşu olarak performanslarını sergileyecekler.
Elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olmaya devam ediyor…
“MASKE: KİMSİN SEN?” BÖLÜMÜYLE 22 OCAK CUMARTESİ SAAT 20.00’DE FOX’TA!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.