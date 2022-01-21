Maske Kimsin Sen 6. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

22 Ocak Cumartesi akşamı FOX ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel’in üstlendiği “Maske: Kimsin Sen?’’ yarışma programında; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak maskelerin arkasındakileri tahmin etmeye devam edecekler.

Muhteşem kostümlerin ardında kimliklerini gizleyen ünlüler 6. bölümde; geyik, ördek, kuzgun, ayna ve tavus kuşu olarak performanslarını sergileyecekler.

Elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olmaya devam ediyor…

“MASKE: KİMSİN SEN?” BÖLÜMÜYLE 22 OCAK CUMARTESİ SAAT 20.00’DE FOX’TA!