Ankara Keçiörengücü Adanaspor maçına hazırlanıyor

Ankara Keçiörengücü Adanaspor maçına hazırlanıyorAnkara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig 22. hafta deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde devam ettirdi.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan günün tek antrenmanı 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ile son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.