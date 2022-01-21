21 Oca 2022 - 10:38- Spor G: 21 Oca 2022 - 10:39

Ankara Keçiörengücü Adanaspor maçına hazırlanıyor

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Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig 22. hafta deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde devam ettirdi.
Ankara Keçiörengücü Adanaspor maçına hazırlanıyor mask
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Ankara Keçiörengücü Adanaspor maçına hazırlanıyorAnkara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig 22. hafta deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde devam ettirdi.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan günün tek antrenmanı 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ile son buldu.
# Keçiörengücü

21 Oca 2022 - 10:38 - Spor

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