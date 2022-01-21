Finlandiya temsilcisini mağlup ettiler

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya temsilcisi LP Salo’yu 3-0 mağlup etti.
Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ağırladığı LP Salo’yu 3-0 mağlup etti.
B Grubu’nda yer alan sarı-siyahlılar böylece namağlup liderliğini sürdürdü. VakıfBank bu sonuçla beraber yeni yıldaki dördüncü maçını da kazandı. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmalarının hiçbirinde rakiplerine set vermedi.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir giriş yapan VakıfBank ilk sette rakibine yalnızca 9 sayı verdi.
Sarı-siyahlılar, daha çekişmeli geçen ikinci sette de üstün taraftı ve 25-21’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-20 ile hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.
VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Meryem Boz 14, Gabi ise 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.
Karşılaşmasının En Değerli Oyuncusu ödülüne ise sarı-siyahlıların pasörü Buket Gülübay layık görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.