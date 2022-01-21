Finlandiya temsilcisini mağlup ettiler

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya temsilcisi LP Salo’yu 3-0 mağlup etti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ağırladığı LP Salo’yu 3-0 mağlup etti.

B Grubu’nda yer alan sarı-siyahlılar böylece namağlup liderliğini sürdürdü. VakıfBank bu sonuçla beraber yeni yıldaki dördüncü maçını da kazandı. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmalarının hiçbirinde rakiplerine set vermedi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir giriş yapan VakıfBank ilk sette rakibine yalnızca 9 sayı verdi.

Sarı-siyahlılar, daha çekişmeli geçen ikinci sette de üstün taraftı ve 25-21’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-20 ile hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Meryem Boz 14, Gabi ise 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.

Karşılaşmasının En Değerli Oyuncusu ödülüne ise sarı-siyahlıların pasörü Buket Gülübay layık görüldü.