Kahramankazan’da kar alarmı...

Kahramankazan Belediyesi, hafta sonunda başlayarak tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri bu kapsamda kar yağışı, don ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışıyla etkin şekilde mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ile Kahramankazan sokaklarında karla mücadele edecek. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf edecek. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak.

Karın eziyet değil keyif verecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin karla mücadele için alarma geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek. Ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm yollarımız ve kaldırımlarımız temizlenecek ve açık hale gelecek. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımız karın eziyetini değil keyfini yaşayacak” diye konuştu.