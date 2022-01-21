Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinden Alkışlanacak Hareket. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde kursiyerler, özel eğitim kursuna katılarak özel öğrencilere yönelik etkinlikler hazırladı.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde açılan özel eğitim kursunda kursiyerlere, şefkat ve merhamete ihtiyacı olan engelli vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak olan ürünlere yönelik eğitim çalışmalarına hanımlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bu kapsamda Hanım Evlerinde özel eğitim kursiyerlerine, Zihinsel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, Bedensel Engelli, öğrenme güçlüğü çeken, zekâ geriliğe ve Üstün Zekâlı çocuklara uygun materyal çalışmaları gerçekleştirilerek dokunsal, işitsel, görsel, bilişsel, sosyal ve duygusal algılarını destekleyecek üç boyutlu ürünler üzerinde çalışmalar ortaya konuldu.

‘‘Engelli öğrencilerin nasıl eğitilmesi gerektiğini ve onlara daha iyi nasıl yardımcı olunabileceğine yönelik kursiyerlere eğitimler verilmeye başlandı’’

Engelli vatandaşların gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim almak isteyen hanımlarda yönelik Özel Eğitim kurslarının Hanım Evlerinde hizmete açıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Engelli öğrencilerimin nasıl eğitilmesi gerektiğini ve onlara daha iyi nasıl yardımcı olunabileceğine yönelik kursiyerlere eğitimler verilmeye başlandı. Kurs öğretmenlerimiz de çok donanımlı. Engelli kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, onlara karşı bilinçli olmak, onlara yaklaşırken onların hassasiyetinin bilincinde olabilmek adına önemli bir çalışmaya imza atan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.