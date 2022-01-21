21 Oca 2022 - 12:46- Gündem G: 21 Oca 2022 - 12:47

AFAD'dan 'tedbir' açıklamas! Soğuk ve Yağışlı havaya DİKKAT...

ABONE OL Google News Sayfamız

AFAD, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını duyurdu.

AFAD'dan 'tedbir' açıklamas! Soğuk ve Yağışlı havaya DİKKAT... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AFAD, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını duyurdu. Açıklamada "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir" denildi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKILMAMALI'

Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı: "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."

21 Oca 2022 - 12:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
AFAD'dan 'tedbir' açıklamas! Soğuk ve Yağışlı havaya DİKKAT... mask
AFAD'dan 'tedbir' açıklamas! Soğuk ve Yağışlı havaya DİKKAT...
Turizmciler 2022'den umutlu mask
Turizmciler 2022'den umutlu
TÜGİAD Dijital Akademi başkanı Adnan Taha Tuğrul oldu! Adnan Taha Tuğrul Kimdir? mask
TÜGİAD Dijital Akademi başkanı Adnan Taha Tuğrul oldu! Adnan Taha Tuğrul Kimdir?
Kervan’dan kar altına dondurma şovu mask
Kervan’dan kar altına dondurma şovu
Türkiye'de elektrik 'rüzgar'ı mask
Türkiye'de elektrik 'rüzgar'ı
Mehmetçik'ten gövde gösterisi mask
Mehmetçik'ten gövde gösterisi
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status