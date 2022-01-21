21 Oca 2022 - 13:29- Gündem G: 21 Oca 2022 - 13:30

Mustafa Koç unutulmadı

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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Kayseri İ Müdürlüğü ve Erciyes Anadolu Holding arasında imzalanan ‘Aktif İşgücü’ protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mustafa Koç unutulmadı mask
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21 Ocak 2016’da zamansız vedasıyla aramızdan ayrılan Mustafa V. Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada, "Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 6’ncı yıl dönümü münasebetiyle bir aradayız. Hayatı çok seven ve hayatına dokunduğu herkes tarafından da çok sevilen bir insanın ardından, daha dün gibi hatırladığımız anılarıyla aramıza bunca yılın nasıl girdiğine şaşırmamak elde değil.

Kuşkusuz Mustafa Bey’i bu kadar erken kaybetmiş olmanın acısını hâlâ içimizde hissediyoruz. Ancak, kendisini rahmetle yâd ettiğimiz her zaman, yüzümüzde sevgi, saygı ve minnet dolu bir tebessüm de beliriyorsa, bu onun cömertçe paylaştığı pozitif enerjisiyle yüreklerimizde yaşadığının da bir göstergesidir. Mustafa Bey, vizyoner ve güçlü bir lider olduğu kadar, alçakgönüllü ve samimiydi de… Tertemiz bir kalbi vardı; aldığı her kararı vicdanıyla tarttı. İlham verici kişiliğiyle Koç Topluluğu’nun tarihinde iz bıraktı, geleceğine de ışık tutmayı sürdürecek. Kıymetli hatırasını hep birlikte yaşatacağız" dedi.

21 Oca 2022 - 13:29 - Gündem

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