Mustafa Koç unutulmadı

21 Ocak 2016’da zamansız vedasıyla aramızdan ayrılan Mustafa V. Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada, "Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 6’ncı yıl dönümü münasebetiyle bir aradayız. Hayatı çok seven ve hayatına dokunduğu herkes tarafından da çok sevilen bir insanın ardından, daha dün gibi hatırladığımız anılarıyla aramıza bunca yılın nasıl girdiğine şaşırmamak elde değil.
Kuşkusuz Mustafa Bey’i bu kadar erken kaybetmiş olmanın acısını hâlâ içimizde hissediyoruz. Ancak, kendisini rahmetle yâd ettiğimiz her zaman, yüzümüzde sevgi, saygı ve minnet dolu bir tebessüm de beliriyorsa, bu onun cömertçe paylaştığı pozitif enerjisiyle yüreklerimizde yaşadığının da bir göstergesidir. Mustafa Bey, vizyoner ve güçlü bir lider olduğu kadar, alçakgönüllü ve samimiydi de… Tertemiz bir kalbi vardı; aldığı her kararı vicdanıyla tarttı. İlham verici kişiliğiyle Koç Topluluğu’nun tarihinde iz bıraktı, geleceğine de ışık tutmayı sürdürecek. Kıymetli hatırasını hep birlikte yaşatacağız" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.