Nevşehir'den Ankara görüşmeleri

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği yeni projeler için Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda genel müdür ve daire başkanları ile bir araya geldi.

Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)- Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve 2022 yılında gerçekleştireceği eğitim, turizm, altyapı, kentsel dönüşüm, gençlik, aile ve spor projelerine ilişkin Ankara’da temaslarda bulundu.

3Üç gün süren Ankara temasları çerçevesinde ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda ve İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde genel müdür ve daire başkanları ile bir araya gelen Savran, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaydı.

Savran, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştü.

Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savran, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Savran, “Nevşehir için canla, başla çalışmaya devam ediyoruz. Modern Nevşehir için 2022 yılında da Nevşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.” dedi.