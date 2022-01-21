Nevşehir'den Ankara görüşmeleri

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği yeni projeler için Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda genel müdür ve daire başkanları ile bir araya geldi.
Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)- Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve 2022 yılında gerçekleştireceği eğitim, turizm, altyapı, kentsel dönüşüm, gençlik, aile ve spor projelerine ilişkin Ankara’da temaslarda bulundu.
3Üç gün süren Ankara temasları çerçevesinde ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda ve İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde genel müdür ve daire başkanları ile bir araya gelen Savran, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaydı.
Savran, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştü.
Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savran, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür etti.
Savran, “Nevşehir için canla, başla çalışmaya devam ediyoruz. Modern Nevşehir için 2022 yılında da Nevşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.