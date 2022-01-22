22 Oca 2022 - 20:08- Gündem G: 22 Oca 2022 - 20:09

Niğde’de mobilya mağazasında korkutan yangın!

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Niğde Merkez Kumluca Mahallesi Mahmut Şafak Caddesi üzerinde bulunan Nevzat Ercan Apartmanında yangın çıktı.MURAT KARAKAYA (NİĞDE İGFA) Nev
Niğde’de mobilya mağazasında korkutan yangın! mask
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Niğde Merkez Kumluca Mahallesi Mahmut Şafak Caddesi üzerinde bulunan Nevzat Ercan Apartmanında yangın çıktı.

Nevzat Ercan Apartmanı'nın alt katında bulunan 2 katlı mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İtfaiye, sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alırken apartmanda yaşayan bir kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen Ayşe Bıyık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

22 Oca 2022 - 20:08 - Gündem

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