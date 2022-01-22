22 Oca 2022 - 23:14- Gündem G: 22 Oca 2022 - 23:15

Türkiye’nin Tek Lagün Gölü Beyaz Gelinliğini Giydi!

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Ülkenin bembeyaz örtüyle kapandığı bu günlerde, Kristal Lagün Gölü de bu güzellikten nasibini aldı.
Türkiye’nin Tek Lagün Gölü Beyaz Gelinliğini Giydi! mask
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Ülkenin bembeyaz örtüyle kapandığı bu günlerde, Kristal Lagün Gölü de bu güzellikten nasibini aldı. Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılacak olan ve ana teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirlenmiş olan Expo 2023 Rekreasyon Alanında bulunan ve Türkiye’nin şu ana kadar ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kristal Lagün Gölü beyaza büründü.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından görüntülenerek paylaşılan Kristal Lagün Gölü’nün karlı görüntüsü adeta mest ederken, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

22 Oca 2022 - 23:14 - Gündem

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