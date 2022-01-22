22 Oca 2022 - 23:15- Gündem G: 22 Oca 2022 - 23:16

Balıkesir Dursunbey'de deprem!

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olan 4,7 büyüklüğündeki deprem Bursa ve civar illerde de şiddetli şekilde hissedildi.BURSA (İGFA
Balıkesir Dursunbey'de deprem! mask
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olan 4,7 büyüklüğündeki deprem Bursa ve civar illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,49 kilometre derinlikten geldiği belirlendi.

22 Oca 2022 - 23:15 - Gündem

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