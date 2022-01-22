22 Oca 2022 - 23:15- Gündem

Balıkesir Dursunbey'de deprem!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olan 4,7 büyüklüğündeki deprem Bursa ve civar illerde de şiddetli şekilde hissedildi.BURSA (İGFA