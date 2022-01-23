Ankara’da Tüm Ana Arterler Açık

Ankara Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışına karşı teyakkuza geçti. AKOM’a bağlı ekipler karın olumsuz etkilerine karşı 7/24 esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürdü. Başkent’in 25 ilçesinde 2 bin 400 personel ve 850 araç karın olumsuz etkilerine ve buzlanma riskine karşı gündelik hayatın ve ulaşımın sekteye uğramaması için harekete geçirildi. Kar küreme ve tuzlama araçları 24 saatte 90 bin 642 kilometre yol yaptı. Çalışmalar “kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden canlı yayınlanıyor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın olumsuz etkilerine ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını sürdürdü.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Başkent’te tüm ana arterler açılırken, ekipler sahada 7/24 mesai yaptı.

25 İLÇEDE 2 BİN 400 PERSONEL VE 850 ARAÇ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından kar küreme ve tuzlama çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlara kar lastiklerinin takılması konusunda sık sık uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımada,“25 ilçede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 850 araç ve 2 bin 400 personelimiz sorumluluk alanımızda bulunan caddelerde görev başındadır. Çalışmaları ‘kartakip.ankara.com.tr’ adresinden canlı izleyebilir, bildirimlerinizi Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere bildirebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

24 SAATTE 90 BİN 642 KİLOMETRE YOL

Aniden bastıran kar yağışı sonrası AKOM’da mesaiye başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 24 saatte 90 bin 624 kilometre yol yaptı.

ANFA Genel Müdürlüğü ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı da sürücülerin ve yayaların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalara destek verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA

Zabıta Daire Başkanlığı ise şehir merkezinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekibiyle sahada yerini aldı.

Ara sokaklarda yaz lastiği kullanımı sonucu oluşan kazalardan kaynaklanan trafik yoğunluğundan dolayı mağdur olan vatandaşlara ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederek gidecekleri yerlere ulaştırdı.