VakıfBank derbi zaferiyle liderliği aldı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. Haftasının kapanış maçında konuk olduğu Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek bu sezonki 14. galibiyetini aldı.

Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbaçe Opet’e konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı-siyahlılar bu sezonki 14. zaferini elde etti. Bu galibiyetle VakıfBank, ligde liderliğe yükseldi.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 9’u blok sayısı olmak üzere 17 sayı kaydetti.

VakıfBank böylece ligdeki son iki maçında Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet’i devirerek iki derbi zaferi kazanmış oldu. Bu zaferle VakıfBank, Misli.com Sutanlar Ligi’nde liderlik koltuğuna da oturmuş oldu.