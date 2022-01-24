Keçiören’de Kartpostallık kar manzaraları

Ankara genelinde hâkim olan kar yağışı Keçiören’de ortaya koyduğu kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kar yağışının ilçemizde oluşturduğu kartpostallık manzaraları görmek isteyenleri şehrimize davet ediyorum. Beyaz örtü ilçemizdeki güzelliklerle birleşince keyifli bir seyir imkânı sunmaya devam ediyor. Yollarımızı açtık şimdi karın keyfini çıkarma vakti” dedi.
Son yılların en etkili kar yağışına tanıklık eden Keçiören; park, bahçe ve rekreasyon alanlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın eşsiz manzarasını fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmek isteyen Keçiörenliler ve poşetlerle kayak keyfinin tadına varmak isteyen çocuklar sokaklara akın ettiler.
Keçiören’deki tüm mahallelerin ulaşıma açık olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in en yüksek noktalarında dahi yollar açık. Ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Şehrimize kazandırdığımız eserler her mevsim güzel, her mevsim daha yaşlanabilir bir Keçiören’in fotoğrafını ortaya koyuyor. Keçiören’deki eşsiz manzaraya ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.