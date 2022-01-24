Gölbaşı Belediyesi mahsur kalan yolcuların imdadına yetişti

Ankara’da yaşanan kar yağışı sonrası, Diyarbakır-Ankara istikametinde seyreden ve yolda mahsur kalan yolcu otobüsünün imdadına Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri yetişti.

Diyarbakır’dan Ankara’ya seyreden yolcuları taşıyan otobüs, aracın bozulması sonucu 6 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar için gece gündüz demeden çalışan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, AFAD'’ın çağrısı üzerine olay yerine giderek; karda mahsur kalan yolcuları güvenli bir şekilde Aşti’ye ulaştırdı.

Mahsur kalan yolcuların kurtarılmasının ardından, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, başta Gölbaşı'lılar olmak üzere yardıma ihtiyacı olan kim varsa ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Gölbaşı'lı hemşerilerin huzur ve refahı için özellikle bu zorlu hava koşullarında Fen İşleri ekiplerimi ile mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Şimşek,

"Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen yolcu otobüsünün yolda mahsur kaldığını öğrendiğimizde de hemen ekiplerimiz ile olaya müdahale ettik. Diyarbakırlı kardeşlerimizin sağ salim Aşti’ye varmasını sağladık. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki, karla mücadelede ekiplerimize destek olmak ve kendi güvenliğini sağlamak için tüm vatandaşlarımızın kar lastikleri ve zincirleri olmadan yola çıkmamasını önemle rica ediyorum. Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak adına önleminizi alın" diye konuştu.