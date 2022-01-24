Gölbaşı Belediyesi mahsur kalan yolcuların imdadına yetişti

Ankara’da yaşanan kar yağışı sonrası, Diyarbakır-Ankara istikametinde seyreden ve yolda mahsur kalan yolcu otobüsünün imdadına Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri yetişti.
Diyarbakır’dan Ankara’ya seyreden yolcuları taşıyan otobüs, aracın bozulması sonucu 6 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar için gece gündüz demeden çalışan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, AFAD'’ın çağrısı üzerine olay yerine giderek; karda mahsur kalan yolcuları güvenli bir şekilde Aşti’ye ulaştırdı.
Mahsur kalan yolcuların kurtarılmasının ardından, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, başta Gölbaşı'lılar olmak üzere yardıma ihtiyacı olan kim varsa ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Gölbaşı'lı hemşerilerin huzur ve refahı için özellikle bu zorlu hava koşullarında Fen İşleri ekiplerimi ile mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Şimşek,
"Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen yolcu otobüsünün yolda mahsur kaldığını öğrendiğimizde de hemen ekiplerimiz ile olaya müdahale ettik. Diyarbakırlı kardeşlerimizin sağ salim Aşti’ye varmasını sağladık. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki, karla mücadelede ekiplerimize destek olmak ve kendi güvenliğini sağlamak için tüm vatandaşlarımızın kar lastikleri ve zincirleri olmadan yola çıkmamasını önemle rica ediyorum. Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak adına önleminizi alın" diye konuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.