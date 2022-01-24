Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven yeniden seçildi! İşte Yönetim Kurulu...

Ankara Kahveciler Esnaf Odası 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan olarak seçilen İsa Güven, yeni dönemde de meslektaşlarına hizmet edecek olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Ankara Kahveciler Esnaf Odası 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başkent Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığına İsa Güven yeniden seçildi.

ANKESOB Yönetim Kurulu Üyesi Adem Can’ın Divan Başkanlığını yaptığı seçimli genel kurulda İsa Güven ve yönetimi 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

Genel kurulda 2 listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan İsa Güven, aldığı oyla rakibini ikiye katlarken, yeniden başkan seçildi. Yapılan seçimde İsa Güven 312 oy alırken, diğer aday Muzaffer Mehmet Akgeyik 156 oy aldı.

Genel kurulda yeniden başkan seçilen Güven yaptığı konuşmada, dört yıllık çalışma sürelerinin ardından kendisini ve ekibini yeni dönem için yeniden göreve layık gören oda üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde de meslektaşlarına hizmet edecek olmaktan onur duyduğunu söyledi. "Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diyen Güven, "'İsa Güven bana güven' sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda bana ve ekip arkadaşlarıma güvenen meslektaşlarımız var olsun. Bugün burada Ankara Kahveciler esnafı kazandı. Pandemi nedeni ile alınan her tedbirden dolayı en çok etkilenen esnaf kesimi arasında yer alan kahveciler olarak sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin karşılanması noktasında var gücümüzle daha çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Bu süreç boyunca beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma, dostlarıma ve değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu...

Ankara Kahveciler Esnaf Odası'nın yönetim kurulunda; İsa Güven (Başkan), Oğuz Bağcı, Mahmut Gerçek, Atilla Özcan, Ali Kılıç, Özgür Tosun, Mevlüt Altıntaş, Hamdi Orhan Tuğrul, Gürbüz Şancı yer aldı. Denetim Kurulu Asıl Üyeler ise Bülent Çil, Serdar Sümer, Adnan Adil Bakırcıoğlu'ndan oluştu.