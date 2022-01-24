Aile ve Sosyal Hizmetler'den 450 milyon TL'lik ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşları kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmaların aralıksız şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon TL' nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığı paylaşan Bakan Yanık, SYDV' lere aktarılan kaynağın Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olduğunu belirterek, " Hazırladığımız ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'sini ise Şubat ayı sonunda vakıflarımıza aktaracağız " dedi.

Kış mevsiminin zorlu şatlarında vatandaşları yalnız bırakmamak için kaynaklarını kullandıklarını belirten Bakan Yanık, " Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL' lik ek kaynak hazırladık. Desteklerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanılması için çalışmalar yapıyor, SYDV' lerimize her ay düzenli olarak kaynak aktarıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz" diye konuştu.