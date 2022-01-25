25 Oca 2022 - 10:38- Gündem G: 25 Oca 2022 - 10:39

Ünlü kilisede Gelinlik defilesi göz kamaştırdı

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Tasarımcı Murat Acar, "MİTRA" isimli özel koleksiyonunu İzmir'deki ünlü Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaptığı görkemli defileyle tanıttı.İZM
Ünlü kilisede Gelinlik defilesi göz kamaştırdı mask
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Tasarımcı Murat Acar, "MİTRA" isimli özel koleksiyonunu İzmir'deki ünlü Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaptığı görkemli defileyle tanıttı.

Yeni dönemin gelinlik trendini yansıtan Murat Acar, "Mitra" adlı kreasyonunda el işlemeli danteller, kasnak nakışları, Fransız dantelleriyle yoğun el işlemelerinin kullanıldığı gösterişli lüks gelinlikler ön plana çıkıyor.

Zerduş inancında suyun koruyucusu olduğuna inanılan "Mitra" tanrıçasından esinlenerek kreasyonunu tasarlayan Murat Acar'ın, Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki "Dijital Trunk Show" defilesini koreograf Serkan ve Gökhan Duman tasarladı.

Birbirinden güzel 20 modelin tanıttığı ışıl ışıl gelinlikler büyük beğeni kazandı.

25 Oca 2022 - 10:38 - Gündem

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