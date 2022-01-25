Ünlü kilisede Gelinlik defilesi göz kamaştırdı

Tasarımcı Murat Acar, "MİTRA" isimli özel koleksiyonunu İzmir'deki ünlü Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaptığı görkemli defileyle tanıttı.
Yeni dönemin gelinlik trendini yansıtan Murat Acar, "Mitra" adlı kreasyonunda el işlemeli danteller, kasnak nakışları, Fransız dantelleriyle yoğun el işlemelerinin kullanıldığı gösterişli lüks gelinlikler ön plana çıkıyor.
Zerduş inancında suyun koruyucusu olduğuna inanılan "Mitra" tanrıçasından esinlenerek kreasyonunu tasarlayan Murat Acar'ın, Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki "Dijital Trunk Show" defilesini koreograf Serkan ve Gökhan Duman tasarladı.
Birbirinden güzel 20 modelin tanıttığı ışıl ışıl gelinlikler büyük beğeni kazandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.