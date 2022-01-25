Mamak belediyesinden Sokak Hayvanlarına Dört Mevsim Destek

Sokak Hayvanlarına Dört Mevsim Destek
Ülke genelinde sokak hayvanları için yaptığı çalışmalarla adını duyuran Mamak Belediyesi, kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımıza, belirlenen bölgelerde yiyecek desteği vermeye devam ediyor.
Başta sokak hayvanları olmak üzere hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm hemşehrilerileri duyarlı olmaya davet ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Onlara eziyet etmeden, onları aç bırakmadan onların haklarını da gözeterek yaşamak zorundayız. Bu nedenle her mevsim özellikle de kışın yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Her mevsim can dostlarımızın yanındayız.” dedi.
“Hep Birlikte Hassasiyet Gösterelim”
Mamak Belediyesi olarak sokaktaki dostlarımızın soğukla mücadele edebilmesi için belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca beslenme çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kış mevsimi nedeniyle soğuk hava ve kar yağışları sokaklarda kalan hayvanlarımız için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan bu sevimli dostlarımız için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür. Sokakta serbest dolaşan kediler, köpekler, kuşlar, soğukta yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Hep birlikte hassasiyet gösterelim, kışı geçirmelerine destek olalım"dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.