Mahkum 7. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Barış’ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda.

Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar. Fırat’ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul’da kaybolan kızı Nazlı’nın peşindedir. Cemre sayesinde Nazlı’ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı’ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir. Hem Nazlı’yı bulmak hem de Barış’a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı’yı Barış’tan önce bulabilecek midir?

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