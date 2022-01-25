THY bu gece 00.00'a kadar uçmayacak

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı operasyonlarını bu gece 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ilgili otoriteler havalimanları ve ulaşım yollarının uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.