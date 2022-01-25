İstanbul'da yeni tedbirler alındı! AVM'ler 18.00'de kapanacak

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu çalışanlarının yarın da izinli sayılacağını duyurdu. İstanbul Valiliği, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi adına asgari seviyede personelin bulundurulacağını belirtti.

Kentteki yoğun kar yağışı dolayısıyla aldığı yeni tedbirleri duyuran İstanbul Valiliği, şehirdeki üniversitelerde de eğitime 31 Ocak Pazartesi gününe kadar ara verileceğini açıkladı.

Valilik tarafından alınan diğer kararlar şöyle:

* Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

* Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

* Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

* Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına.

İstanbul'da AVM'ler 18.00'de kapanacak

İstanbul’da AVM’ler bugün saat 18.00’de kapanması konusunda mutabakat sağladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da AVM’lerin bugün 18.00’de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlandığını söyledi. Avdagiç'in bu konuda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da paylaştı.