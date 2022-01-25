Kış lastiklerinin amacı ve önemi nedir?

Türkiye sert hissedilen karakış, şehir içi ve şehirler arası yollarda aksamalara neden oluyor; yol ve sürüş güvenliğinin önemini daha da artırıyor.

Yurt genelinde meteoroloji modellemelerine göre kar yağışı ve kar örtüsünün etkili olmasının beklendiğini hatırlatan PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, bu koşullarda yol ve sürüş güvenliği için bir dizi öneride bulundu.

Zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastiklerinin, kimyasal yapıları ve desenleri ile 7 dereceden soğuk koşulları ve kar için uygun olduklarını ifade eden Erkal Özürün, yaz lastiklerine oranla kar yüzeyinde çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağladığını belirtti.

"Yüzeyindeki kerf adı verilen ince lameller sayesinde karı kar ile tutarak üstün yol tutuşu ve karda aracın yola daha fazla tutunmasını sağlar" diyen Özürün, "Bu da soğuk ve karlı havalarda yolda kolaylık ve daha fazla yol güvenliği demektir. Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50’ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü iki katına kadar uzar” diye konuştu.