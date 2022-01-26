26 Oca 2022 - 09:45- Belediyeler G: 26 Oca 2022 - 09:47

Altındağlı 240 kadın daha istihdama kazandırıldı 

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 Altındağlı kadınların istihdam atağı sürüyor. 240 Altındağlı kadın, epoksi kursundan mezun oldu. Altındağ Belediyesi, yürüttüğü epoksi sanatı projesiyle Altındağlı 240 kadını daha istihdama kazandırdı.
Altındağlı 240 kadın daha istihdama kazandırıldı  mask
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 Altındağ Belediyesi'nin sosyal gelişmeyi destekleme programı "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin bir etabı daha sona erdi. Projenin kapanış programı Ulucanlar Cezaevi Müzesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliği yaptığı programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik ve meclis üyeleri katıldı. 

KADINLARIN HAYATI DEĞİŞTİ 

2020'de başlayan projeyle Altındağ'da yaşayan birçok kadının epoksi sanatını öğrendiğini, ailesine ve kendisine maddi destek sağladığını vurgulayan Başkan Asım Balcı "Kadınlarımızı istihdama kazandırmak için ne gerekiyorsa yaptık. Ürettikleri ürünleri Altınköy Açık Hava Müzesi, Hamamönü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde satışa sunduk. Proje kapsamında ahşap tasarım atölyesi kurduk. Epoksi eğitimiyle beraber eş zamanlı bir eğitim sürecine girdiler. Satış ve pazarlama eğitimleri de aldılar. Hatta bazı öğrencilerimiz kendisini daha fazla geliştirip kursun öğretmeni oldu. Kadınların hayatları değişti." dedi. 

ALTIN BİLEZİK

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kadınları tebrik eden Başkan Balcı "Bu proje sayesinde, iş ve meslek öğrenen Altındağlı kadınlar, artık geleceğe umutla bakıyor. Altın bileziklerini kollarına takan, kendi ayakları üzerinde durma cesareti gösteren tüm Altındağlı kadınlarımıza, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ise yaptığı konuşmada, kadınların önünü açmaya ve onlara farklı alternatifler sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Program sonunda proje eğitmenlerine Başkan Balcı tarafından plaket takdim edildi.

# ankara, altındağ belediyesi

26 Oca 2022 - 09:45 - Belediyeler

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