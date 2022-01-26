26 Oca 2022 - 09:51- Belediyeler G: 26 Oca 2022 - 09:52

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Kar Küredi!

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Hizmet belediyeciliği kapsamında, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yoğun kar yağışı sebebiyle olası buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek verdi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Kar Küredi! mask
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 Yeşilbayır Sağduyu Caddesinde sahada mesai yapan ekiplerin çalışmalarını denetleyen Başkan Köse, personelle birlikte kar küredi. Bu zorlu kış şartlarında gece gündüz karla mücadele kapsamında gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye personeline teşekkür eden Başkan Köse daha sonra vatandaşlarla da sohbet ederek hal hatır sordu, istek ve talepleri dinledi.

Vatandaşa hizmet edebilmek adına 7/24 sahada olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar, kış, yağmur, çamur hizmet etmemize engel değildir. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz sahadayız” dedi. 

Her Şey Kontrol Altında

İlçemiz genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını cadde cadde, sokak sokak sürdürdüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda da uyardı. Başkan Köse,“Araçlarımıza mutlaka kar lastiği taktıralım,antifrizleri kontrol edelim, zincir bulunduralım, emniyet kemerlerimizi takalım. Biz, Mamak Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla kar yağışının başladığı andan itibaren sahadayız. Çok şükür Mamak’ımızda  her şey kontrol altında. İşimiz Milletimizin hayatını kolaylaştırmak, onarmak, inşaa etmek” dedi.
# ankara, mamak belediyesi, murat köse

26 Oca 2022 - 09:51 - Belediyeler

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