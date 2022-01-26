Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Kar Küredi!

Yeşilbayır Sağduyu Caddesinde sahada mesai yapan ekiplerin çalışmalarını denetleyen Başkan Köse, personelle birlikte kar küredi. Bu zorlu kış şartlarında gece gündüz karla mücadele kapsamında gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye personeline teşekkür eden Başkan Köse daha sonra vatandaşlarla da sohbet ederek hal hatır sordu, istek ve talepleri dinledi.
Vatandaşa hizmet edebilmek adına 7/24 sahada olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar, kış, yağmur, çamur hizmet etmemize engel değildir. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz sahadayız” dedi.
Her Şey Kontrol Altında
İlçemiz genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını cadde cadde, sokak sokak sürdürdüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda da uyardı. Başkan Köse,“Araçlarımıza mutlaka kar lastiği taktıralım,antifrizleri kontrol edelim, zincir bulunduralım, emniyet kemerlerimizi takalım. Biz, Mamak Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla kar yağışının başladığı andan itibaren sahadayız. Çok şükür Mamak’ımızda her şey kontrol altında. İşimiz Milletimizin hayatını kolaylaştırmak, onarmak, inşaa etmek” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.