THY'den uçuş kararı!

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yapuşı, İstanbul'a son yılların en zor dönemlerini yaşattı.

Yer yer kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığı şehirde, birçok araç yolda kalırken, trafik de kilitlenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bir an olsun ayrılmadığı İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya da alınan tedbirleri sıralamıştı.

Sorun yaşanan yerlerin başında da İstanbul yeni Havaalanı geliyordu. Çatının kar nedeniyle çökmesinin ardından birçok pist yoğun kar yağışı nedeniyle kullanılamaz hale gelince seferler de sırasıyla iptal edildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise mutlu haberi paylaştı ve kademeli olarak seferlerin başladığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, "

Istanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı" ifadelerini kullandı.