26 Oca 2022 - 10:12- Belediyeler G: 26 Oca 2022 - 10:13

En Güzel Kardan Adam Yarışması Başlıyor

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Yarıyıl tatilini ve yoğun kar yağışını eğlenceye dönüştüren Mamak Belediyesi, birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerin yapıldığı Üreğil Millet Bahçesi’nde Kardan Adam Festivali düzenliyor.

En Güzel Kardan Adam Yarışması Başlıyor mask
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29 Ocak Cumartesi Günü, Saat 13.00’te yapılacak olan “En Güzel Kardan Adam Yarışması”nda dereceye girenlere tablet, kulaklık ve saat hediye edilecek. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu güzel festival Mamak Belediyesi sosyal medya hesaplarının da canlı olarak paylaşılacak. 

Eski Kış Günlerindeki Eğlenceyi Yaşayacağız

Tüm genç ve çocukları hünerlerini göstereceği “En Güzel Kardan Adam Yarışması”na davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak eski kış günlerindeki eğlenceyi yaşatmak adına çocuklarımız için böyle bir etkinlik düzenledik. Okulların tatil olduğu şu günde tüm gençlerimizi eğlenmek için festivalimize davet ediyorum” dedi.
# mamak belediyesi, murat köse

26 Oca 2022 - 10:12 - Belediyeler

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