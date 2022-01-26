En Güzel Kardan Adam Yarışması Başlıyor

29 Ocak Cumartesi Günü, Saat 13.00’te yapılacak olan “En Güzel Kardan Adam Yarışması”nda dereceye girenlere tablet, kulaklık ve saat hediye edilecek. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu güzel festival Mamak Belediyesi sosyal medya hesaplarının da canlı olarak paylaşılacak.
Eski Kış Günlerindeki Eğlenceyi Yaşayacağız
Tüm genç ve çocukları hünerlerini göstereceği “En Güzel Kardan Adam Yarışması”na davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak eski kış günlerindeki eğlenceyi yaşatmak adına çocuklarımız için böyle bir etkinlik düzenledik. Okulların tatil olduğu şu günde tüm gençlerimizi eğlenmek için festivalimize davet ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.