Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den 'AŞK' mesajı: "Çok Heyecanlıyım"

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, aşk hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. ALEM dergisi bu hafta içi içine sığmayan tam da olduğu gibi gözüken, işine gönülden bağlı olan Melis Sezen ile Çırağan Palace Kempinski Otel’de bir araya geldi. Motivasyonundan, hayallerinden ve hayata dair beklentilerinden bahsedilen dolu dolu bir sohbet gerçekleştirildi.

Yoğun bir tempoda çalışan Melis Sezen’le hayatının nasıl gittiğini, birkaç sene önce bugünleri yaşamayı hayal edip etmediğini sorulduğunda şu şekilde ifade etti; “ Çok güzel gidiyor, vaktimi en mutlu olduğum yerde sette geçiriyorum. Tabii ki hayal ediyordum; her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oyunculuk benim hayatım o yüzden daha yolculuğumun başında hissediyorum kendimi. Bugüne kadar aldığım yol için de, öğrendiğim her şey için de sonsuz şükür duyuyorum.”

Melis Sezen’le şu anda dizide canlandırığı Derin karakterinin ne kadar ses getirdiğinden ve her bölüm seyirciyi farklı bir çılgınlık ile karşı karşıya getirdiğinden bahsedilirken, kendisinin bugüne kadar aşk için yaptığı en büyük çılgınlığın ne olduğu sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “ Derin’i çok seviyorum. Ona hayat verdiğim için ne kadar mutlu olduğumu, onunla ne çok şey öğrendiğimi anlatamam. Ama o aşkta başka bir seviyede. Kimse onunla yarışamaz.”

KENDİMİ KISITLAMAYI SEVMEM

Genç yaşında birçok farklı projeye imza atan Melis Sezen’in mutluluğu ve heyecanı yüzünden okunuyordu. Projeleriyle alakalı hisleri kendisine sorulduğunda şu şekilde ifade etti; “ Hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Şimdi yeni yarışma programımız “Maska Kimsin Sen” de hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ve dedektif oluyorum. Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem, bu nedenle bambaşka bir platformda yeni bir yönümü daha keşfettiğim için çok heyecanlıyım.”

“AŞK HAYATIMIN HER YERİNDE”

Oyunculuğu ve kariyeri ile oldukça mutlu ve heyecanlı olan Melis Sezen’e aşk hayatıyla alakalı neler hissettiği, hayatının neresine konumlandırdığı sorulduğunda şu şekilde belirtti; “ Aşk hayatımın her yerinde. Onu kavram olarak sadece romantic anlamda kısıtlamıyorum.”

TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİ OLUYORUM”

Melis Sezen’le bir yandan kariyeri ile ilgili sohbet edilirken diğer bir yandan da aşk hayatı ile ilgili sohbete devam ediliyordu. Aşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda şu sözleriyle ifade etti; “Bilmiyorum dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle fölrt etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar…”