Meddah çocuklara dede korkut hikayeleri anlattı!

Tarihimizi anlatan panoramik resimler önünde gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü. Türk Tarihini anlatan panoramik resimlerin yer aldığı kapalı müze alanında gerçekleşen etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi.
Çocuklar, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Kenan Olpak Dede Korkut Hikayelerini ilgiyle takip ettiler.
Boğaçhan Hikayesi'ni dinleyen çocuklar daha sonra sahneye çıkıp hikayeyi kendileri anlattılar.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.
Demirel, özellikle çocukların Türk tarihin doğru kaynağından görerek dokunarak dinleyerek öğrenmeleri amacıyla bu müzeyi yaptıklarını vurgulayarak, "Yarı yıl tatili boyunca eğitici, öğretici ve eğlendirici etkinlikler düzenleyerek çocuklarımıza tarih bilincini aşılamayı amaçlıyoruz" dedi. Sanatçı Kenan Olpak da, birçok yerde etkinliklere katıldığını ancak tarihi bu kadar güzel anlatan bir müze görmediğini ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.