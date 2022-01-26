Ankara Büyükşehir taşınmazları İhale ile satışa çıkıyor! İşte İhale Tarihleri...

BÜYÜKŞEHİR TAŞINMAZLARI SATIŞA ÇIKIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 ve 10 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak ihalelerle Çankaya ilçesindeki toplam 16 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor.
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kızılırmak-Karakusunlar Mahallesi’nde yer alan 11 daireyi 3 Şubat 2022’de, aynı mahallede bulunan 1 mağaza, Dikmen’de 1 mesken, Çayyolu’nda ise 3 dükkândan oluşan taşınmazlarını da 10 Şubat 2022’de kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerle satışa sunacak.
FARKLI BÜYÜKLÜKLERDE KONUT, OFİS VE MAĞAZALAR SATILACAK
Büyükşehir Belediyesinin 3 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştireceği ihalede, Karakusunlar Mahallesi’ndeki 3+1 ve 4+1 oda-salon şeklindeki daireler 144-149 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.
10 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00’te yapılacak diğer ihalede ise Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Dikmen (konut), Çayyolu (Gordion/dükkân) ve Karakusunlar’da (Hayat Plaza/ofis) bulunan 5 taşınmaz arasında muhammen bedeli 500 bin TL ile 4 milyon 475 bin TL arasında değişen farklı büyüklüklerde mağaza, ofis ve dükkânlar yer alıyor.
İNTERNET SİTESİNDEN AYRINTILARA ULAŞILABİLİR
İstekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na gelerek inceleyebilecekler.
Taşınmaz mal satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ise “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘ihale duyuruları’ bölümünden ulaşılabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.