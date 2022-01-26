Ankara Büyükşehir taşınmazları İhale ile satışa çıkıyor! İşte İhale Tarihleri...

BÜYÜKŞEHİR TAŞINMAZLARI SATIŞA ÇIKIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 ve 10 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak ihalelerle Çankaya ilçesindeki toplam 16 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kızılırmak-Karakusunlar Mahallesi’nde yer alan 11 daireyi 3 Şubat 2022’de, aynı mahallede bulunan 1 mağaza, Dikmen’de 1 mesken, Çayyolu’nda ise 3 dükkândan oluşan taşınmazlarını da 10 Şubat 2022’de kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerle satışa sunacak.

FARKLI BÜYÜKLÜKLERDE KONUT, OFİS VE MAĞAZALAR SATILACAK

Büyükşehir Belediyesinin 3 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştireceği ihalede, Karakusunlar Mahallesi’ndeki 3+1 ve 4+1 oda-salon şeklindeki daireler 144-149 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.

10 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00’te yapılacak diğer ihalede ise Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Dikmen (konut), Çayyolu (Gordion/dükkân) ve Karakusunlar’da (Hayat Plaza/ofis) bulunan 5 taşınmaz arasında muhammen bedeli 500 bin TL ile 4 milyon 475 bin TL arasında değişen farklı büyüklüklerde mağaza, ofis ve dükkânlar yer alıyor.

İNTERNET SİTESİNDEN AYRINTILARA ULAŞILABİLİR

İstekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na gelerek inceleyebilecekler.

Taşınmaz mal satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ise “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘ihale duyuruları’ bölümünden ulaşılabilecek.