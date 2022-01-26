Ankara Gölbaşı'nda Ücretsiz sanat kurs kayıtları başladı!

Verilen kurslar ile hem vatandaşları hem de çocukları eğlendirirken eğittiklerinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bağlama, gitar, keman, piyano, bale, şan, kara kalem, yağlı boya, takı tasarım, dikiş nakış, kumlama, Türk Halk Müziği Korosu, evlilik öncesi dans, zumba, pilates, jimnastik, temel İngilizce, halı-kilim dokumacılığı, diksiyon eğitimi, ahşap boyama, çini sanatı, halk oyunları, tel kırma, şiş, sepet örücülüğü, amigurumi alanlarında eğitim vereceğiz. Sizlerde başvurularınızı online olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne gelerek yapabilirsiniz” dedi.
Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, bağlama, keman, piyano ve gitarın eşsiz nağmelerine yolculuk yapabilecek aynı zamanda şan dersleri ve Türk Halk Müziği Korosu ile seslerini eğitebilecekler.
Açılan kurslar bünyesinde 04-08 yaş miniklerine özel bale eğitimi de olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşımızın çocuklarının gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sadece 4-8 yaş arasında vereceğimiz bale eğitimlerimiz sayesinde çocuklarımızı sanat ve spor ile tanıştırmayı amaçlıyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.