26 Oca 2022 - 13:55- Belediyeler G: 26 Oca 2022 - 14:18

Keçiören belediyesinden Sertifikalı ilk yardım eğitimi başladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi olası bir kazada hayat kurtarmak veya yaralanma durumlarında hayati tehlikeleri en aza indirmek için personele yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimlerine başladı.
Keçiören belediyesinden Sertifikalı ilk yardım eğitimi başladı! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hizmet içi eğitim kapsamında Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ilk yardım eğitmenleri hem teorik hem de uygulamalı olarak çeşitli hayati bilgiler verildi. 2 gün boyunca 15 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerin sonunda ise personeller sertifika almaya hak kazanacak.

“İLK YARDIM İÇİN GENİŞ KATILIM SAĞLAYACAĞIZ”

Sadece belediye personellerine yönelik değil geniş katılımlı ilk yardım eğitimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayatımızın olağan akışı içerisinde yaşadığımız kaza sıklık oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda ilk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı görüyoruz.

Kulaktan dolma bilgiler yerine hayat kurtaran bilgilere bilinçli bireyler yetiştirmek de yerel yönetimlerin önemli bir görevi. Çünkü bilinçsiz ilk yardım uygulamaları da hayati tehlikeler doğurabiliyor. Bizler de bu konuda elimizi taşın altına koyarak, ilk yardım eğitimlerine belediye personellerimizden başladık. Bu sayede birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecek.” dedi.
# keçiören belediyesi, turgut alltınok

26 Oca 2022 - 13:55 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status