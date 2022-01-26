26 Oca 2022 - 14:25- Belediyeler G: 26 Oca 2022 - 14:26

Can dostlarımızı aç bırakmıyoruz!

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Çankaya Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. İlçe sınırlarında bulunan birçok noktada besleme alanlarına sokak hayvanları için kuru mama dağıtımı yaptı.  
Can dostlarımızı aç bırakmıyoruz! mask
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 Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı. Soğuk kış günlerinde özellikle kar yağışının ardından sokak hayvanlarının aç kalmaması için birçok noktaya mama bıraktı. Hayvan barınağında binlerce sokak hayvanına ev sahipliği yaparak bakım, besleme ve tedavilerini düzenli olarak gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları da beslemeye devam ediyor. Soğuk ve kar nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını artıran Belediye ekipleri, ilçenin birçok noktasına mama bırakıyor.

  Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Bademlidere, Zafertepe, Yaşamkent, Türkkonut, Dodurga, Konutkent, Çayyolu bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler bölgelere kuru mama takviyesinde bulundu. Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi veterinerler, “Kış aylarında özellikle kar yağışı ve don olayının görüldüğü zamanlarda sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Çankaya Belediyesi olarak bölgelere kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bölgedeki yerel hayvan görevlileri ve hayvan severlerle birlikte yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.
# Çankaya Belediyesi

26 Oca 2022 - 14:25 - Belediyeler

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