26 Oca 2022 - 16:12- Dünya G: 26 Oca 2022 - 16:13

İtalya'dan güven mektubu!

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İtalya Büyükelçisi Marrapodi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

26 Oca 2022 - 16:12 - Dünya

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