Xiaomi, redmi note 11 serisini uluslararası pazarlara tanıttı

Uluslararası pazarlarda Redmi Note 11 serisini duyuran Xiaomi, sevile Redmi Note serisini Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 olmak üzere dört yeni cihazla zenginleştirdi. Redmi Note 11 serisi; kamera sistemine, şarj hızına, ekranına ve SoC'ye bir kez daha önemli yenilikler getirerek, amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon performansını eskisinden daha erişilebilir hale getiriyor.

Olağanüstü fotoğrafçılık sunan amiral gemisi düzeyinde kamera kurulumu

Amiral gemisi kamera deneyimini bir üst seviyeye çıkaran Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S, bir kez daha 108MP ana sensörlere sahip olup, hayatın anlarını yüksek çözünürlükte ve gerçeğe yakın ayrıntılarda yakalamaya ve paylaşmaya olanak tanıyor. 1/1,52 inç Samsung HM2 sensörünü kullanan ana kamera, 9'u 1 arada piksel gruplama teknolojisinin yanı sıra çift yerel ISO'dan yararlanarak daha yüksek dinamik aralık ve renk performansı ile inanılmaz görüntüler ve düşük ışık koşullarında bile mükemmel sonuçlar sunuyor. 8MP ultra geniş açılı kamera, 118 derecelik görüntüleme açısıyla bakış açınızı genişletirken, 2MP makro kamera yakından çekimlerde en ince ayrıntıları yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11'nin 2MP derinlik kamerası, portre çekimleriniz için doğal bir bokeh efekti oluşturmanıza olanak tanıyor. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S'nin ön tarafında net, doğal görünümlü selfie'ler çekebilen 16MP ön kamera bulunuyor.

120Hz'e kadar yenileme hızı ve son moda düz kenarlı gövdesiyle FHD+ AMOLED DotDisplay ekran

120Hz'ye kadar yüksek yenileme hızına ve 360Hz'ye kadar dokunmatik örnekleme hızına sahip olan Redmi Note 11 serisi, daha yumuşak animasyonlar ve gecikmesiz geçişlerle ekran deneyimini geliştirirken daha hassas dokunma özelliği sağlıyor. 6,67 inç ve 6,43 inç ekran boyutuna sahip seri, DCI-P3 geniş renk gamına sahip FHD+ AMOLED DotDisplay ile donatıldı. Cihazlar daha canlı renkler ve ayrıntılar sağlarken, parlak gün ışığında bile ekranın netliğini sağlamak için 1200nit'e kadar ulaşıyor.

Harika bir görünüme sahip ekran, düz kenarlı bir gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Üst ve alt kısmında çift süper lineer hoparlörü bulunan Redmi Note 11 serisi, oyun oynamak veya video izlemek için sürükleyici stereo sesiyle tam bir eğlence canavarı.

Her koşulda hızlı ve güçlü performans

Redmi Note 11 Pro 5G, yüksek performansının gücünü gelişmiş sekiz çekirdekten alıyor. Kullanılan çipset, amiral gemisi düzeyindeki 6 nm teknolojisi ve 2,2 GHz'e varan saat hızı sayesinde 5G bağlantısı ve üstün performans sunuyor. Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S, gelişmiş sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 işlemci ve 8 GB'a kadar RAM ile zorlukların üstesinden geliyor. Redmi Note 11, güç tasarrufu sağlarken üstün performans için amiral gemisi düzeyinde 6 nm ile oluşturulmuş bir Snapdragon® 680 işlemci ile donatıldı. Ayrıca, serideki tüm cihazlar 5.000mAh büyük kapasiteli pille birlikte geliyor. Bu olağanüstü pil kapasitesinin yanı sıra, Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro'nun, pilin %50'sini doldurması* 15 dakika kadar kısa sürüyor ve 67W turbo şarj özelliği bulunuyor. Redmi Note 11S ve Redmi Note 11, 33W Pro hızlı şarj özelliğine sahip ve yaklaşık bir saatte* %100'e kadar şarj ediliyor.

Redmi Note 11 Türkiye’de de satışa sunulacak.

Redmi Note 11 Serisinin Özelliklerine Hızlı Bakış:

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Ekran

120Hz

6,67 inç FHD+ AMOLED DotDisplay

90Hz

6.43 inç FHD+ AMOLED

DotDisplay

Arka kamera

108MP ana kamera

8MP ultra geniş kamera

2MP makro kamera

108MP ana kamera

8MP ultra geniş kamera

2MP makro kamera

2MP derinlik kamerası

50MP ana kamera

8MP ultra geniş kamera

2MP makro kamera

2MP derinlik kamerası

Ön kamera

16MP ekran içi ön kamera

13MP ekran içi ön kamera

Boyutlar ve Ağırlık

164,19 mm x 76,1 mm x 8,12 mm

202 g

159,87 mm x 73,87 mm x 8,09 mm

179 g

İşlemci

Snapdragon® 695

MediaTek Helio G96

Snapdragon® 680

RAM+ROM

LPDDR4X

UFS 2,2

Ses

Çift hoparlör

3,5 mm kulaklık jakı

Güvenlik

Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü

Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma

Şarj

5.000mAh (tip) pil

67W kablolu turbo şarj desteği

5.000mAh (tip) pil

33W kablolu Pro hızlı şarj desteği

Bağlantı

SIM 1 + Hybrid (SIM veya MicroSD)

NFC

IR blaster

Çift SIM Kart + MicroSD

NFC**

IR blaster

Varyantlar**

6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB

4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB

Renk seçenekleri**

Grafit Gri,

Kutup Beyazı, Okyanus Mavisi

Grafit Gri,

Kutup Beyazı, Yıldız Mavisi

Grafit Gri,

Alacakaranlık Mavisi, İnci Beyazı

Grafit Gri, Alacakaranlık Mavisi, Yıldız Mavisi