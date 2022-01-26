Kontrolden çıkan roket ay'a çarpacak!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2015'te uzaya fırlatılan roket kontrolden çıktı.
2015'TE FIRLATILMIŞTI
Uzmanlar, uzayda savrularak yedi yıl geçiren bir SpaceX roketinin Ay ile çarpışma rotasında olduğunu açıkladı. Falcon 9 adlı roket, Şubat 2015'te uzaya bir hava durumu uydusu göndermek için gezegenler arası bir misyonun parçası olarak ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılmıştı.
ÇARPIŞMA İÇİN BEKLENEN TARİH AÇIKLANDI
Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için yazılım yazan Bill Gray, Falcon 9'un büyük olasılıkla 4 Mart'ta, Ay’ın ekvatoruna yakın bir konuma çarpacağını söyledi.
"ÖNEMLİ BİR ŞEY DEĞİL"
Öte yandan, Harvard Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan Jonathan McDowell, çapışmanın 4 Mart'ta gerçekleşeceğini ancak "önemli bir şey olmadığını" yazdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.