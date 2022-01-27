ANKAmall, sömestir boyunca miniklerin ilk adresi oluyor!

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE ANKAmall’da!
Yarıyıl tatilinin gelmesiyle karne heyecanı yaşayan çocuklar, ANKAmall’da sömestir boyunca her gün gerçekleşen birbirinden farklı aktivitelerle hem eğleniyor, hem de yeni dönem için enerji topluyor.
22 Ocak itibariyle başlayan ve 6 Şubat tarihine kadar kadar devam edecek etkinliklerde çocukların sevgilisi Sünger Bob ve büyük küçük demeden herkes tarafından ilgiyle takip edilen Ninja Kaplumbağalar minik ziyaretçileriyle buluşuyor. Haftanın her günü 12.00, 13.30, 15.00 ve 17.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinlik 6 Şubat tarihine kadar devam edecek.
Çizgi film karakterlerinin yanı sıra alanda yer alan çeşitli oyunlar ve Shimer Shine ve Blaze gibi sürpriz etkinlikler de her gün 12.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.