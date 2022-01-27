27 Oca 2022 - 12:46- Gündem G: 27 Oca 2022 - 12:47

MTV ilk taksiti 31 Ocak'ta son!

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Bu yıla ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Pazartesi günü doluyor.
MTV ilk taksiti 31 Ocak'ta son! mask
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bu yıla ilişkin birinci taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona eriyor.

MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

Ayrıca 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3'üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
# MTV, motorlu taşıtlar vergisi

27 Oca 2022 - 12:46 - Gündem

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