2022 ilk enflasyon raporu yayımlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu sunumu için basın açıklaması yaptı.

Yılın ilk enflasyon raporunda tahminler de açıklandı. Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörüldüğü kaydedilen raporda, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yılı sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği ve orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edildiği vurgulandı.

2021 yılının dördüncü çeyreğinde tüketici enflasyonu ve B endeksi enflasyonu sırasıyla yüzde 36,08 ve yüzde 34,89 seviyesinde gerçekleşerek Ekim Enflasyon Raporu tahmin aralığının üzerinde kaldığı belirtilen raporda, nedenler olarak, "Döviz kuru gelişmeleri, güçlü seyreden toplam talep koşulları, uluslararası ithalat fiyatlarındaki yüksek seviyeler, küresel tedarik sorunları ve enflasyon beklentilerindeki artış tüketici enflasyonu talep, maliyet ve beklenti kanalları üzerinde olumsuz etkiledi" ifadelerine yer verildi.

"MERKEZ BANKASI TEK KURUŞ SATMADI"

Öte yandan Başkan Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı döviz mevduat hesabının açıklandığı 20 Aralık günü Merkez Bankası'nın döviz satmadığını aktardı. "20 Aralık'ta banka tek kuruş satmamıştır" diyen Kavcıoğlu, "Bireysel ve kurumsallar 20 Aralık'ta 2,25 milyar dolar sattı. Bilançoda rezervlerin düşmesine yönelik yorumlar yanlıştır. Rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışı etkili oldu. Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. BAE ile swap anlaşması yaptık. 1-2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.