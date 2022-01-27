27 Oca 2022 - 13:17- Belediyeler G: 27 Oca 2022 - 13:18

Nergiz Oğuz ev ziyaretlerine devam ediyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Hasta, engelli, yaşlı vatandaşlar ve çocuklar ile aileleri yalnız bırakmayan Oğuz, “Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu bir aileyiz, her zaman birlikteyiz” dedi.
Nergiz Oğuz ev ziyaretlerine devam ediyor! mask
+11
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un öğretmen eşi Nergiz Oğuz, ev ziyaretlerine devam ediyor. Nergiz Oğuz, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilçedeki hasta, yaşlı vatandaşlar ve çocuklar ile aileleri yalnız bırakmıyor. Ziyaret ettiği evlerde çocuklara oyuncaklar ile çeşitli hediyeler veren Oğuz, annelerle de yakından ilgileniyor. Oğuz’un ziyaretinden son derece mutlu olan çocuklar büyük sevinç yaşıyor. Çocukların mutlulukları aldıkları hediyelerle ikiye katlanırken, aileler de bu anlamlı ziyareti için Nergiz Oğuz’a teşekkür ediyor. Ziyaretleri sırasında yaşlı, hasta ve engelli bireyler ile ailelerinin bir ihtiyaçlarının olup olmadığıyla da yakından ilgilenen Oğuz’a, belediye sağlık ekipleri de eşlik ediyor.

“Büyük bir aileyiz”

Nergiz Oğuz, ilçelerinde yaşayan tüm kesimlerle iç içe olduklarını belirterek, “Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Çocuklarımızla, onların fedakâr anneleriyle ve her zaman bizlere yol gösteren çınarlarımızla sohbet edip, dertleşiyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Ziyaretlerimizde çocuklarımızın, annelerimizin ve büyüklerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Her zaman yanlarındayız” diye konuştu.
# Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz
Ekli Dosyalar

27 Oca 2022 - 13:17 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Medya Akademisi mask
Pursaklar Medya Akademisi
Başkent düşünce atölyesi! mask
Başkent düşünce atölyesi!
Yüzde 100 hibe hayvan yem desteği başladı mask
Yüzde 100 hibe hayvan yem desteği başladı
 Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Kalmayacak! mask
 Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Kalmayacak!
Altındağlı gençlere matematik kampı mask
Altındağlı gençlere matematik kampı
Can dostlarımızı aç bırakmıyoruz! mask
Can dostlarımızı aç bırakmıyoruz!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status