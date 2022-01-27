SOĞUK HAVADA HAVUZ KEYFİ!

Ülkemizi olduğu gibi Ankara’yı da etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havada 7’den 70’e Çankayalılar modern tesislerde inşa edilen havuzlarda stres atıyor. Çankaya Belediyesinin Birlik ve Çiğdem Mahallelerinde hizmete açtığı havuzlar, Pazartesi günü hariç her gün vatandaşların spor yapmalarına olanak sağlıyor.

Yoğun geçen kış şartlarında açık alanlara gidemeyen vatandaşlar, Birlik Mahallesinde yer alan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile Çiğdem Mahallesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezinde hem spor yapıyor hem de günün stresini atıyor.

Çankayalıların sağlıklı yaşam ve hoşça vakit geçirmeleri için yoğun ilgi gösterdiği yüzme havuzları, Pazartesi hariç haftanın her günü sabah 08:00 ila 21:00 saatleri arası hizmet veriyor. Pazar günü ise saat 20:00’ye kadar açık kalıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların sağlığını da düşünen Çankaya Belediyesi birer saat süren seansların ardından havuzları dezenfekte ediyor. Halk sağlığını ön planda tutan Çankaya Belediyesi havuzların kalabalık olmamasına özen gösteriyor.

SPORLA FORMDA KALIYORLAR

Kış aylarının etkisiyle parklarda spor yapma imkanı bulamayan ilçe sakinleri yüzme havuzlarının yer aldığı tesislerde spor yaparak formda kalıyor. Zinde kalmak ve günün stresini atmak isteyenlerin uğrak yeri olan tesislerde vatandaşlar uzman eğitmenler eşliğinde çalışıyor.

ÇANKAYALILARIN MUTLU OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gerçekleştirdiği hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiren ve bir senede bir dönemlik yatırımları Çankayalılara kazandıran Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi süreci ile zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde bir de kış ayının olumsuz etkilerini de derinden hissediyoruz. Bu süreçte hizmete açtığımız tesisler ile vatandaşlarımız stres atma imkanı buluyor” diye konuştu.