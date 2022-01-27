Karla mücadelede keçiören belediyesine tam not

.Kar küreme çalışmalarını alanda takip eden Altınok, “Keçiören'de yollarımız, caddelerimiz ve sokaklarımız açıktı. Araç ve makine filomuzu güçlendirmiştik. Kar yağmadan önce de tedbirlerimizi aldık. Anında tüm sahada çalışmalara başladık. Keçiören'de çok şükür vatandaşlarımız ciddi bir problem yaşamadı.” dedi.
Altınok, karla mücadele sırasında ana arterleri küreme ve tuzlamada 150, kaldırım temizleme ve sokak tuzlamada ise 500’e yakın personelinin görev yaptığını da belirterek, “15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlardan gelen tüm mesajlara cevap verildiğini ve çalışmaların Keçiörenlilerle dayanışma içinde yürütüldüğünü de aktaran Altınok, belediyeye ait Çağrı Merkezi, Başkan’a Mesaj, web sayfası, Ak Masa E-Posta, Whatsap-Bip İhbar Hattı, CİMER, Açık Kapı ve Mavi Masa gibi iletişim kanallarından yoğun talep aldıklarını ve bu talepleri ivedilikle karşıladıklarını da dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.