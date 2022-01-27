27 Oca 2022 - 15:04- Belediyeler G: 27 Oca 2022 - 15:05

Karla mücadelede keçiören belediyesine tam not

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara genelinde ve Keçiören’de etkili olan kar yağışıyla birlikte yoğun bir temizlik mesaisi başlattıklarını ve ilçedeki yolları gece gündüz ulaşıma açık tuttuklarını belirtti
Karla mücadelede keçiören belediyesine tam not mask
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.Kar küreme çalışmalarını alanda takip eden Altınok, “Keçiören'de yollarımız, caddelerimiz ve sokaklarımız açıktı. Araç ve makine filomuzu güçlendirmiştik. Kar yağmadan önce de tedbirlerimizi aldık. Anında tüm sahada çalışmalara başladık. Keçiören'de çok şükür vatandaşlarımız ciddi bir problem yaşamadı.” dedi.

Altınok, karla mücadele sırasında ana arterleri küreme ve tuzlamada 150, kaldırım temizleme ve sokak tuzlamada ise 500’e yakın personelinin görev yaptığını da belirterek, “15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlardan gelen tüm mesajlara cevap verildiğini ve çalışmaların Keçiörenlilerle dayanışma içinde yürütüldüğünü de aktaran Altınok, belediyeye ait Çağrı Merkezi,  Başkan’a Mesaj, web sayfası, Ak Masa E-Posta, Whatsap-Bip İhbar Hattı, CİMER, Açık Kapı ve Mavi Masa gibi iletişim kanallarından yoğun talep aldıklarını ve bu talepleri ivedilikle karşıladıklarını da dile getirdi.​
# keçiören belediyesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok

27 Oca 2022 - 15:04 - Belediyeler

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