Kış şartlarında güvenli sürüş önemli!

Uzmanlar, yaşanan zorlu hava koşullarında araçlarının verimli çalışmaları ve sürücülerin güvenli sürüşleri için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tür durumlarda araç sürücülerinin araçlarıyla güven içerisinde ve sorunsuzca ilerleyebilmeleri için yapması gereken bazı işlemlere dikkati çekti.

Araçlarının akü seviyelerini kontrol ederek rölantide çalıştırmalı gerektiğini kaydeden Satış Sonrası Hizmetler Direktörü İsmail Alkan, hava hatlarında biriken suyun donmaya neden olacağından, bu hatlarda bulunan suların tahliye edilmesini sağlanması gerektiğini söyledi.

"Uzun süre beklemeden ve ani hava değişimlerinden dolayı lastik hava basınçlarını değişeceğinden lastik hava basınçlarını kontrol etmeli, lastiklerin kış şartlarına uygun olan M+S olmasını sağlamalıdır" diyen Alkan, "Cam suyu ve sileceklerini kontrol etmeli, motor soğutma sıvısını kontrol etmeli ve hava koşullarına uygun hale getirmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, yolların buzlanmaması için kullanılan solüsyon ve

tuzlardan dolayı araç üzerinde biriken tortulardır. Bu tortuların temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılması araçların, arıza frekanslarını azaltacağından kullanıcıların daha sonrasında karşılarına çıkacak yüksek maliyetlerden korunmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.