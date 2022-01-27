27 Oca 2022 - 23:44- Gündem G: 27 Oca 2022 - 23:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçe’mizi korumak milli mücadeledir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçe’mizi korumak milli mücadeledir" mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, “Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir millî mücadeledir, bir beka meselesidir.” ifadelerini kullandı.

Türkçe'nin etkili ve doğru kullanılmasının bir milli mücadele olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada kullanılan dilin, felaket habercisi olduğunu söyleyen Erdoğan, daha sonra ödülleri törenle sahiplerine takdim etti.

27 Oca 2022 - 23:44 - Gündem

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