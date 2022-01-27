Dünya Şampiyonluğu belgesel oldu

Tarihinde 4. kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu yaşayarak bu anlamda tüm dünyada en başarılı takım olma unvanını geliştiren VakıfBank Spor Kulübü’nün şampiyonluk yolculuğunun videosu yayınlandı.

Kazandığı 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da kreatif içerikleriyle fark oluşturmayı sürdürüyor.

Daha önce birçok ödüllü çalışmaya imza atan VakıfBank Spor Kulübü bu kez de Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve VakıfBank’ın zaferi ile sonuçlanan 2021 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda sarı-siyahlıların şampiyonluk yolculuğunun belgeselini hazırladı.

Belgeselde daha önce sosyal medyaya ya da televizyonlara yansımamış çok özel görüntüler ve dünya şampiyonluğunun kahramanları ile şampiyonluk yolculuğu sırasında yapılmış özel röportajlara yer verildi.